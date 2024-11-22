شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز العرض الأكبر لـ زيزو بعد جلسة كباتن الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يجهز مسئولو نادي الزمالك العرض الأكبر لـ أحمد سيد زيزو نجم الفريق،تمهيداً لتجديد عقد اللاعب وإسدال الستار على هذا الملف نهائياً،وغلق باب الشائعات ومساعدة "زيزو" على التركيز فى الملعب، وعدم تشتت تفكيره.

وأبلغ "كباتن" الزمالك مسئولى القلعة البيضاء،بعدم التردد فى تجدبد عقد زيزو ووضعه على رأس الأولويات فى الوقت الذي ينتهى فيه عقد أكثر من لاعب داخل الفريق وعلى رأسهم التونسي حمزة المثلوثي وعبد الله السعيد.

وكان هناك تخوف لدى مسئولي نادي الزمالك من فكرة الاهتمام بتجديد عقد زيزو وسيطرته على الساحة الكروية أن يثير نوعاً من البلبلة داخل غرفة خلغ الملابس،خاصة أن هناك أكثر من لاعب عقده ينتهى أخر الموسم،ويؤدون مستويات جيدة مع الفريق.

وينتهى عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى، ويحق له التوقيع لأى نادٍ فى يناير دون الرجوع لإدارة ناديه، لكنه أكد فى تصريحاته سابقة تمسكه بالاستمرار مع ناديه ومنحه الأولوية في الفترة المقبلة رغم العروض التي تلاقاها مؤخرا من أندية خليجية.