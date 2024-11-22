شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الجودو والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الجودو لاختيار مجلس إدارة يقود اللعبة في دورة انتخابية جديدة، وتضم الجمعية العمومية 32 هيئة رياضية لها حق الحضور و التصويت.

ويتنافس على رئاسة المجلس 6 مرشحين وهم كل من مرزوق على الرئيس الحالى للاتحاد، ومحمد مطيع، محمد مصطفى، أحمد صابر، هشام مصباح، بالإضافة إلى أحمد الهجرسى.

وعلى مقاعد العضوية يتنافس 23 مرشحا، من مختلف القوائم المرشحة ومنهم طارق عز الدين، حسام عوض الله، أحمد صبرة والعميد عمر مكرم وفوزي الهلباوي وهشام الجمل، خالد جميل هلال، عصام الدين عامر، طارق الطنانى، عمر عبدالعظيم، مصطفى مجدي، إيهاب أبو زيد ، أحمد عبد الحميد، أحمد المنشاوى، عمرو محجوب، ومحمد سيد على.