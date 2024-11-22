شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى أمام الاتحاد السكندرى اليوم الجمعة فى دوري nile والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع الاتحاد السكندري على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_ ترتيب الاهلى والاتحاد السكندري في الدوري

ويتربع الاهلى على صدارة ترتيب أندية الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل ستة أهداف وتلقت شباكه هدفين فيما يحتل الاتحاد السكندري المركز الثالث برصيد 6 نقاط بعد أن لعب مباراتين حقق الفوز فيهم وسجل لاعبيه هدفين ولم تهتز شباكه.

2_ القيمة التسويقية للأهلى والاتحاد السكندري

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للاتحاد السكندري 5.23 مليون يورو.

3_ أرقام كولر مع الأهلى

خاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 126 مباراة، فاز فى 93 لقاءً وتعادل فى 22 مباراة، وتلقى 11 هزيمة، وسجل لاعبوه 245 هدفا وتلقت شباكه 79، وخرج بشباك نظيفة فى 74 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام بلدية المحلة بنتيجة (5-1)، بينما أكبر خسارة كانت ماميلودى صن داونز .(5-2)

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلى "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وأسيا والمحيط الهادىء مرة.

4_أخر ظهور للأهلى والاتحاد السكندري في الدوري

حقق الاهلى فوزاً بهدف دون رد على زد اف سى في الجولة الثانية لمسابقة الدوري فيما فاز زعيم الثغر على حرس الحدود بهدف دون رد في نفس الجولة.

5_ المواجهة الأخيرة بين الاهلى والاتحاد السكندري

حقق الاهلى فوزاً بهدف دون رد على الاتحاد السكندري في أخر مواجهة جمعت الفريقين.