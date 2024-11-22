شكرا لقرائتكم خبر عن مسار يواجه إيدو كوينز اليوم بحثا عن برونزية أبطال أفريقيا للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق مسار للكرة النسائية فى السابعة مساء اليوم الجمعة، فريق إيدو كوينز النيجيرى على ملعب بن محمد العبدى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة فى المغرب.

خسر فريق مسار أمام الجيش الملكى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إطار دور نصف نهائى البطولة، بينما خسر إيدو كوينز النيجيرى أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وضمن فريق مسار الحصول على 300 ألف دولار بعد تأهله لدور نصف النهائى، ويستهدف حصد المركز الثالث للحصول على 350 ألف دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 300 ألف دولار فقط.

بدأ فريق مسار مشواره فى دورى أبطال أفريقيا بالفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز النيجيرى فى الجولة الثانية، ثم الفوز على البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق أمام الجيش الملكى فى نصف نهائى بهدفين مقابل هدف.

وتعد مشاركة فريق مسار هى الأولى للفريق فى دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والثالثة للأندية المصرية بعد مشاركة وادى دجلة فى مرتين سابقتين ولكنه ودع البطولة من دور المجموعات.

من جانبه، أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) عن ترشيح نادى مسار للقب أفضل نادى للكرة النسائية فى القارة الإفريقية عن عام 2024 فى حفل جوائز كاف السنوى، وذلك عبر الحسابات الرسمية للاتحاد.

كما أعلن كاف عن ترشيح ثنائى مسار ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة داخل القارة.

وتواجدت حارسة مرمى مسار حبيبة صبرى ضمن قائمة اللاعبات المرشحات للقب أفضل لاعبة شابة فى إفريقيا عن العام ذاته. وترشحت حبيبة صبرى لجائزة أخرى هى جائزة أفضل حارسة مرمى فى القارة.

ورشح كاف مدرب مسار أحمد رمضان للقب أفضل مدرب لفريق كرة نسائية فى إفريقيا، ويقام حفل جوائز كاف السنوى فى مدينة مراكش المغربية يوم 16 ديسمبر المقبل.