شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات ربع نهائى بطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات الدور ربع النهائى ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والمستمرة حتى 24 نوفمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بواقع:

7 لاعبين فى منافسات الرجال وهم: على فرج، ضد كريم الحمامى، فارس دسوقى، يحيى النواسانى، محمد زكريا، يوسف إبراهيم، عمر مسعد.

9 لاعبات فى منافسات السيدات وهن: هانيا الحمامى، كينزى أيمن، سلمى هانى، سناء إبراهيم، سلمى الطيب، زينة ميقيوى، فيروز أبو الخير، أمينة عرفى، نادين شاهين.



وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجارى، وحافظت نور الشربينى لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامى لاعبة وادى دجلة فى المركز الثالث.



وفى تصنيف الرجال، حافظ البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة على صدارة التصنيف العالمى، كما استقر البطل المصرى مصطفى عسل لاعب بالم هيلز فى المركز الثانى، عقب انطلاقته المميزة فى الموسم الجديد.