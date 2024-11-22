شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة ليبيا بتصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة ليبيا، في ختام مشوار الفراعنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا للناشئين المقرر اقامتها العام المقبل بكوت ديفوار.

وحقق منتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، فوزا مثيرا أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء، فى الجولة الثالثة من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.



تقدم المنتخب التونسي للناشئين في الدقيقة الرابعة، وأدرك الفراعنة التعادل في الدقيقة السابعة عشر، لكن تونس أعادت التقدم مرة أخرى في الدقيقة 20 من كرة ثابتة وسط توهان من حارس الفراعنة الصغار، لكن في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني تمكن الزغبي من تسجيل هدفين للفراعنة ليحسم المباراة لصالح مصر ويهديها الانتصار الثاني في التصفيات.



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في آخر مباراتين على حساب تونس والجزائر ، علما بأنه خسر مباراته الأولى أمام المغرب، وبذلك تتصدر تونس الترتيب برصيد 7 نقاط، خلفها مصر برصيد 6 نقاط ثم المغرب برصيد 4 نقاط، ثم الجزائر بثلاثة، وليبيا في المركز الأخير بلا نقاط.