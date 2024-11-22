شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة التاسعة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دورى المحترفين يوم الأحد المقبل بـ5 مواجهات، على أن تستكمل الجولة يوم الاثنين المقبل بـ5 مواجهات أخرى، من المتوقع أن تشهد ندية قوية بعد التعديلات التي حدثت في الأجهزة الفنية في بعض الأندية.

موعد مباريات الجولة التاسعة من دورى المحترفين الأحد 24 / 11

منتخب السويس مع بروكسى 2:30 مساء

الداخلية مع طنطا 2:30 مساء

كهربا الإسماعيلية مع السكة الحديد 2:30 مساء

وى مع راية 2:30 مساء

سبورتنج مع وادى دجلة 2:30 مساء

الاثنين 25 / 11

بترول أسيوط مع المنصورة 2:30 مساء

القناة مع لافيينا 2:30 مساء

بلدية المحلة مع أسوان 2:30 مساء

المقاولون العرب مع ديروط 2:30 مساء

الترسانة مع أبو قير للأسمدة 5 مساء

يتصدر 4 لاعبين قائمة هدافى دورى المحترفين برصيد 4 أهداف لكل منهم، بعد مرور 8 جولات على انطلاق المسابقة حتى الآن، والتي شهدت تسجيل 145 هدفا.

هدافو دورى المحترفين قبل الجولة التاسعة..

مصطفى سلطان "لقناة" 4 أهداف

تشارلز باسي "المقاولون العرب" 4 أهداف

على حسين "وادى دجلة" 4 أهداف

محمد شاهين "وى" برصيد 4 أهداف

وهناك أكثر من لاعب سجل 3 أهداف هم: "أوجستن أوتو، شيراز محمد، محمد مجدى، عوض التهامى، محمود مسعود، أحمد كفتة، أبو بكر فوزى".