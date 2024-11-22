شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى عاشر جولات دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تقام على مدار اليوم، الجمعة، مواجهات قوية على صعيد الجولة العاشرة من بطولة دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من سموحة مع هليوبوليس وأصحاب الجياد مع العبور ودلفى مع الأهلى ووادى دجلة مع الصيد وهليوليدو مع الطيران والزمالك مع الشمس والزهور مع سبورتنج والمقاولون مع المعادى.

وكانت قرعة دورى السيدات قد أسفرت عن وقوع الأهلى بالمجموعة الأولى، بجانب كل من وادى دجلة والصيد والعبور ودلفى وأصحاب الجياد وهليوبوليس وسموحة، بينما جاء الزمالك فى المجموعة الثانية، بجانب أندية سبورتنج والشمس والمقاولون العرب والزهور والطيران والمعادى وهليوليدو.

جدير بالذكر أن فريق الأهلى توج بلقب الدورى المصرى للكرة الطائرة سيدات خلال الموسم الماضى 2023-2024.