شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب مواليد 2005 يواصل استعداداته لمواجهة الحسم أمام تونس والان مع تفاصيل الخبر

يواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005، تدريباته استعدادا لمواجهة تونس الحاسمة بتصفيات شمال أفريقيا، والمقرر اقامتها يوم 26 نوفمبر الجاري في الجولة الأخيرة من التصفيات، وسط ترقب للمباريات التي تقام غدا الجمعة لإعادة ترتيب حسابات التأهل لنهائيات أمم إفريقيا.

وحافظ منتخب مصر للشباب مواليد 2005 لكرة القدم على آماله فى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، بعدما نجح فى الفوز على نظيره الليبي بهدفين مقابل هدف احرزهما احمد كاباكا من ضربة جزاء وعبد الله بوستنجي.



ورفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة الرابعة فى التصفيات، وتنتظره مواجهة حاسمة أمام تونس في الجولة الأخيرة.



وتضم قائمة منتخب الشباب: " عبدالمنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى".