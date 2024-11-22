شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحان على رئاسة رفع الأثقال فى انتخابات الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة ، الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة خلال الأربعة سنوات المقبلة .

يتنافس على الرئاسة كلا من ، محمد عبد المقصود وعمرو رمضان ، بينما فى منصب نائب الرئيس ، أحمد سمير وإيهاب عثمان ، فيما ترشح على منصب السكرتير العام محمد إحسان منفردا ليفوز بالتزكية .

بينما ترشح على أمانة الصندوق ، مصطفى راغب و أحمد عبد الحليم ، وفى العضوية ، انجا سيد ومحمد فاروق ومحمد أيمن فؤاد وعلى محمد على ومحمد سمير ومحمد بكر ومحمد عبده ومحمد رمضان .