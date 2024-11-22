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مرشحان على رئاسة رفع الأثقال فى انتخابات الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:30 ص

تقام اليوم الجمعة ، الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير اللعبة خلال الأربعة سنوات المقبلة .

يتنافس على الرئاسة كلا من ، محمد عبد المقصود وعمرو رمضان ، بينما فى منصب نائب الرئيس ، أحمد سمير وإيهاب عثمان ، فيما ترشح على منصب السكرتير العام  محمد إحسان منفردا ليفوز بالتزكية .

بينما ترشح على أمانة الصندوق ، مصطفى راغب و أحمد عبد الحليم ، وفى العضوية ، انجا سيد ومحمد فاروق ومحمد أيمن فؤاد وعلى محمد على ومحمد سمير ومحمد بكر ومحمد عبده ومحمد رمضان .

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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