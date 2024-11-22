شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: رصدنا سيارة إسعاف قبل مواجهة إنبى والأهلى بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شادى محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية بالنادى الأهلى، أنه كانت هناك سيارة إسعاف متواجدة خارج الملعب تم رصدها قبل الدخول إلى أرض الملعب، ولكن تم اختفاؤها قبل بداية المباراة.

وأضاف شادى محمد خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، قائلا: "حكمة المباراة عندما قامت بطلب حضور فاتورة عربية الإسعاف لم يتواجد أى فاتورة للأمر، والحديث أن سيارة الإسعاف قامت بإنقاذ أحد الأشخاص قبل بداء اللقاء وسوف تعود".

وتابع شادى محمد: "هناك غضب كبير من قبل مسئولي النادى الأهلى بسبب انسحاب بعض الأندية من خوض المباريات بدورى الكرة النسائية، وذلك بسبب ضعف لائحة المسابقة".

ومن جانب آخر كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه تم تطبيق اللائحة الخاصة بإلغاء أي مباراة في حالة عدم وجود سيارة إسعاف خلال مباراة إنبي والأهلي سيدات، ومنح الفريق صاحب المباراة لمدة 20 دقيقة لإحضار سيارة إسعاف مجهزة وهو ما لم يحدث، وبالتالى تم إلغاء المباراة واعتبار الأهلي فائزاً 2 / 0.

وقررت نورا سمير، حكم مباراة إنبي والأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، إلغاء المباراة بعد تأخر وصول سياراة الإسعاف ملعب اللقاء لأكثر من 20 دقيقة.

ويحتل نادي إنبي المركز الرابع عشر من ترتيب البطولة، وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من مباراة أمام الطيران، بعد خوض 4 مباريات فقط.

ويحتل الأهلى صدارة الترتيب العام للبطولة، برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة محرزًا 35 هدفًا، وسكن مرماه هدف وحيد.