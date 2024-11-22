شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الشريعى: الإدارى لم يطلب حضور سيارة إسعاف لمباراة الأهلى وإنبى بدورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، أن الإدارى الخاص بفريق الكرة النسائية للنادي، لم يطلب حضور سيارة إسعاف لمواجهة الفريق البترولى أمام الأهلى في دورى الكرة النسائية اليوم.

وأوضح أيمن الشريعى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، قائلا: "السيارة التي تواجدت بالمباراة ليست سيارة إسعاف خاصة بالمباريات، ولكن سيارة خاصة بشركة إنبى ليست مجهزة بالأجهزة الخاصة للاعبين".

وأشار أيمن الشريعى: "لم أصدق تصريحات مسئولي النادى الأهلى عن الأمر، هذا الأمر غير مقصود بالمرة".

وفى نفس السياق، كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه تم تطبيق اللائحة الخاصة بإلغاء أي مباراة في حالة عدم وجود سيارة إسعاف خلال مباراة إنبي والأهلي سيدات، ومنح الفريق صاحب المباراة لمدة 20 دقيقة لإحضار سيارة إسعاف مجهزة، وهو ما لم يحدث، وبالتالي تم إلغاء المباراة واعتبار الأهلي فائزاً 2 / 0.

وقررت نورا سمير، حكم مباراة إنبي والأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، إلغاء المباراة بعد تأخر وصول سياراة الإسعاف ملعب اللقاء لأكثر من 20 دقيقة.

ويحتل نادي إنبي المركز الرابع عشر من ترتيب البطولة، وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من مباراة أمام الطيران، بعد خوض 4 مباريات فقط.

ويحتل الأهلى صدارة الترتيب العام للبطولة، برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة محرزًا 35 هدفًا، وسكن مرماه هدف وحيد.