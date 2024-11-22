شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 21 – 11 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 21 – 11 – 2024، فى مقدمتها زيزو يرفض العروض الخارجية وينتظر جلسة الحسم مع الزمالك.

زيزو يرفض العروض الخارجية وينتظر جلسة الحسم مع الزمالك

رفض أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كافة العروض التى تلقاها الخارجية منها والمحلية، رغم أن هذه الأندية قدمت له مبالغ كبيرة إلا أن اللاعب أكد لهم تمسكه بالتواجد داخل صفوف القلعة البيضاء.

قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري .. كولر يضم كهربا وبيرسى تاو

أستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الاهلى على اختيار قائمة الفريق التى سوف تخوض مواجهة الاتحاد السكندرى غدا ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتى سوف تقام على ستاد السلام فى تمام الساعة الثامنة مساء.

تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الأهلي واستاد أبيدجان

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لمباراة النادي الأهلي و نادي استاد ابيدجان الايفواري، فى دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٤-2025 المقرر إقامتها الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري، فى الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وذلك بداية من اليوم الأحد وحتى الأربعاء المقبل 20 نوفمبر.

الأهلي بالزي التقليدي في كأس التحدي على هامش اجتماع فيفا التنسيقي

شارك ممثلو الأهلي برئاسة خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، في ورشة عمل ‏مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم ‏‏«فيفا» التي جرت ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو ‏كونفرانس لمناقشة كافة الترتيبات الخاصة بالمراحل الختامية كأس التحدي، ونهائي ‏بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال فيفا 2024 المقرر إقامتهما في قطر ديسمبر ‏المقبل. ‏

الزمالك : المفاوضات مع باتشيكو مستمرة لتقسيط المستحقات

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن المفاوضات مع جيمى باتشيكو المديرالفنى السابق للفريق مازالت مستمرة لتقسيط مستحقاته المتأخرة لدى النادى، والتي تسببت في إيقاف قيد النادي الأبيض، وذلك من أجل حسم حلول ودية ترضى الطرفين.

عواد والمثلوثى ودونجا وعبد المجيد يشاركون فى تدريبات الزمالك

انتظم لاعبو الزمالك الدوليون فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادى، استعداداً لمباراة المصرى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

إلغاء مباراة إنبي والأهلي في الكرة النسائية بسبب تأخر وصول سيارة الإسعاف

قررت نورا سمير حكم مباراة إنبي والأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، إلغاء المباراة بعد تأخر وصول سياراة الأسعاف ملعب اللقاء لأكثر من 20 دقيقة.