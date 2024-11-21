شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك الونش وحمدي مع الزمالك أمام المصرى..مصدر يجيب والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الغموض تسيطر على مصير الثنائى محمود حمدى الونش ، ومحمد حمدى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، منحيث الشاركة مع الفريق في مباراة المصرى المقبلة

ويلتقى الزمالك مع المصرى يوم السبت المقبل في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصرى، باللقاء الذى يقام ببرج العرب.

وتغيب الونش خلال الفترة الماضية عن المباريات بسبب التأهيل من الإصابة التي كان يعانى منها بقطع في الرباط الصليبى والتي خضع على إثرها الى جراحة ، بينما يعانى محمد حمدى من إصابة بجزع الرباط الخارجي للركبة .

وكشف مصدر في الجهاز الفني بالزمالك أن الونش جاهز طبيا للمشاركة، إلا أن مشاركته ستكون وفقا لوجهة النظر الفنية للبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وإن كان جوميز يفضل عدم المجازفة بالونش خلال المباراة تجنبا لتكرار الإصابة، خاصة وأن ندياى عائد من إصابة ولم يمر أيام قليلة على تعافيه حتى تجددت اصابته.

وفيما يخص محمد حمدى فقال المصدر أن اللاعب يواصل التأهيل من إصابة جزع الرباط الخارجي للركبة وفقاً للبرنامج المخصص له من قبل الجهاز الطبي