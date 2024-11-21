شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري .. كولر يضم كهربا وبيرسى تاو والان مع تفاصيل الخبر

أستقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الاهلى على اختيار قائمة الفريق التى سوف تخوض مواجهة الاتحاد السكندرى غدا ضمن الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" والتى سوف تقام على ستاد السلام فى تمام الساعة الثامنة مساء.

وجاءت القائمة تضم كل من :

- حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفى شوبير- حمزة علاء.

- خط الدفاع: خالد عبد الفتاح- رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- أكرم توفيق- يحيى عطية الله- كريم الدبيس.

- خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - عمرو السولية - أفشة - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - أحمد نبيل "كوكا" - رضا سليم - بيرسي تاو - حسين الشحات.

- خط الهجوم: كهربا - سمير محمد.

كان الفريق قد استهل الاهلى مشواره في الدوري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، ثم الفوز على زد بهدف دون ‏مقاب