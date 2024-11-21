شكرا لقرائتكم خبر عن نور محمد زكى يحصد ذهب وزن67 كجم فى بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

حصد نور محمد زكى لاعب رفع الأثقال على 3 ذهبيات فى منافسات الخطف والكلين والمجموع بوزن67 كجم فى بطولة أفريقيا للناشئين و الشباب بكينيا .

وتشارك مصر فى هذه البطولة لكلا من ،نور محمد و شيماء عبد الناصر وحلمى عبد البارى وعبد الرحمن حسين وميرنا محمد .

تجرى غدا الجمعة ، الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة .

يتنافس على الرئاسة كلا من ، محمد عبد المقصود و عمرو رمضان ، بينما فى منصب نائب الرئيس ، أحمد سمير و إيهاب عثمان ، فيما ترشح على منصب السكرتير العام محمد احسان منفردا ليفوز بالتزكية .

بينما ترشح على أمانة الصندوق ، مصطفى راغب و أحمد عبد الحليم ، وفى العضوية ، انجا سيد و محمد فاروق و محمد أيمن فؤاد و على محمد على و محمد سمير و محمد بكر و محمد عبده ومحمد رمضان .