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نور محمد زكى يحصد ذهب وزن67 كجم فى بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الخميس، 21 نوفمبر 2024 05:28 م

حصد  نور محمد زكى لاعب رفع الأثقال على 3 ذهبيات  فى منافسات الخطف والكلين والمجموع بوزن67  كجم فى بطولة أفريقيا للناشئين و الشباب بكينيا .

وتشارك مصر فى هذه البطولة لكلا من ،نور محمد و شيماء عبد الناصر وحلمى عبد البارى وعبد الرحمن حسين وميرنا محمد .
تجرى غدا الجمعة ، الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة .
يتنافس على الرئاسة كلا من ، محمد عبد المقصود و عمرو رمضان ، بينما فى منصب نائب الرئيس ، أحمد سمير و إيهاب عثمان ، فيما ترشح على منصب السكرتير العام  محمد احسان منفردا ليفوز بالتزكية .
بينما ترشح على أمانة الصندوق ، مصطفى راغب و أحمد عبد الحليم ، وفى العضوية ، انجا سيد و محمد فاروق و محمد أيمن فؤاد و على محمد على و محمد سمير و محمد بكر و محمد عبده ومحمد رمضان .

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