شكرا لقرائتكم خبر عن حظوظ منتخب الناشئين مواليد 2008 فى التأهل لبطولة أمم أفريقيا.. نقطة تكفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، من حجز مكانه في بطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار، بعد الفوز المثير أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت المنتخبين فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.

ويختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مشواره فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة القارية، مع نظيره الليبى يوم السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة لناشئى الفراعنة فى البطولة.

وضمن المنتخب المغربى التأهل لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما، بينما يتنافس الفراعنة مع تونس على البطاقة الثانية.

حظوظ منتخب الناشئين في التأهل الفوز على ليبيا

يصل منتخب الناشئين لـ9 نقاط ويتأهل بشكل رسمي وينتظر نتيجة المغرب والجزائر لتحديد ترتيب المجموعة، حيث حال خسارة المغرب أو تعادله يضمن الصدارة لأبناء أحمد الكاس.

التعادل مع ليبيا

يصل المنتخب إلى 7 نقاط ويتساوى مع منتخب تونس الذى أنهى مبارياته، وبالتالي سيتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة التي تمنح الفراعنة التأهل بعد الفوز على نسور قرطاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب مجموعة منتخب الناشئين قبل الجولة الأخيرة..

المغرب 7 نقاط (3 مباريات).

تونس 7 نقاط (4 مباريات).

مصر 6 نقاط (3 مباريات).

الجزائر 3 نقاط (3 مباريات).

ليبيا 0 نقاط (3 مباريات).