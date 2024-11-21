شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يحفز لاعبيه بالمكافآت للفوز على الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

رصد مسؤولو النادي المصري مكافآت للاعبي الفريق، لتحفيزهم للفوز على الزمالك في الجولة الثالثة بالدوري والتي تجمع الفريقين السبت المقبل على ستاد برج العرب.

ويواصل النادي المصري، تحت القيادة الفنية لـ علي ماهر مدرب الفريق، استعداداته لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وكان المصري خاض مباراتين وديتين خلال الأيام الماضية، حيث فاز في الأولى على فريق دياموند بنتيجة 3-1، قبل أن يتغلب في الثانية على فريق رع سبورت بسبعة أهداف مقابل هدف.

وضربت الإصابات فريق الكرة الأول بالنادي المصري، قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك، ويبحث الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر عن البدائل لتعويض الغيابات.

من جانبه، حرص علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، على الاجتماع باللاعبين استعداداً للزمالك، وقام مدرب المصري بتوجيه اللاعبين ببعض النصائح الفنية، مؤكداً على إتاحة الفرصة للجميع خلال المباريات المقبلة.

وشدد علي ماهر على أنه لا يوجد مكان مضمون بالفريق، مؤكداً أن الأفضل سيفرض نفسه على التشكيل الأساسي.