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غرامات مالية وايقافات على لاعبى السلة..تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الخميس، 21 نوفمبر 2024 05:08 م

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة توقيع غرامات مالية و إيقافات على عدة لاعبين من كثر للتأمين و الاتصالات وكذلك هليوبوليس على خلفية احداث الشجار بعد مباراة الاتصالات و هليوبوليس في بطولة الدوري رجال ،وجاءت العقوبات كالتالى..

إيقاف عمر ايهاب لاعب مصر للتأمين مباراتين و غرامة 10 آلاف جنيه.

إيقاف مازن ياسر أبو الفتوح لأهل الاتصالات مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه.

غرامة 5 آلاف جنيه على زياد محمد لاعب الاتصالات، مروان عاطف لاعب الاتصالات غرامة 3 آلاف جنيه.
غرامة 5 آلاف على اللاعب على مصطفى من هليوبوليس، وغرامة 5 آلاف جنيه على اللاعب يوسف أسامة من هليوبوليس.

وقررت اللجنة عدم مشاركة اللاعبين فى المباريات الا بعد سداد الغرامات مع تغليظ العقوبات حال التكرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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