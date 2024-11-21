شكرا لقرائتكم خبر عن غرامات مالية وايقافات على لاعبى السلة..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة توقيع غرامات مالية و إيقافات على عدة لاعبين من كثر للتأمين و الاتصالات وكذلك هليوبوليس على خلفية احداث الشجار بعد مباراة الاتصالات و هليوبوليس في بطولة الدوري رجال ،وجاءت العقوبات كالتالى..

إيقاف عمر ايهاب لاعب مصر للتأمين مباراتين و غرامة 10 آلاف جنيه.

إيقاف مازن ياسر أبو الفتوح لأهل الاتصالات مباراتين وغرامة 10 آلاف جنيه.

غرامة 5 آلاف جنيه على زياد محمد لاعب الاتصالات، مروان عاطف لاعب الاتصالات غرامة 3 آلاف جنيه.

غرامة 5 آلاف على اللاعب على مصطفى من هليوبوليس، وغرامة 5 آلاف جنيه على اللاعب يوسف أسامة من هليوبوليس.

وقررت اللجنة عدم مشاركة اللاعبين فى المباريات الا بعد سداد الغرامات مع تغليظ العقوبات حال التكرار.