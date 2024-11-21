شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك : المفاوضات مع باتشيكو مستمرة لتقسيط المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

أكد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادى الزمالك أن المفاوضات مع جيمى باتشيكو المديرالفنى السابق للفريق مازالت مستمرة لتقسيط مستحقاته المتأخرة لدى النادى، والتي تسببت في إيقاف قيد النادي الأبيض، وذلك من أجل حسم حلول ودية ترضى الطرفين.

وقال أدهم في تصريحات خاصة لليوم السابع أن الأزمة لم تنتهى بعد مع باتشيكو، في المقابل لم يعلن رفضه أو قبوله لجدولة المستحقات حتى الأن.

وأضاف عضو مجلس الزمالك أن مدرب الفريق السابق مازال لم يبدى موافقته أو رفضه على عرض الزمالك بتقسيط المستحقات على ثلاث دفعات، بدلا من دفعها "كاش"، خاصة أن الغرامة كبيرة على النادى الأبيض.

يذكر أن المحكمة الرياضية أصدرت حكما لباتشيكو بالحصول على 450 الف يورو مستحقات متأخرة ، بالإضافة إلى 100 الف يورو مكافأت، إلا أن باتشيكو تقدم باستئناف على الحكم للحصول على قيمة عقده كاملا، وجاء الحكم الذى صدر خلال الساعات الماضية بحصول باتشيكو على 819 ألف يورو، أى أن المبلغ المستحق على الزمالك زاد 269 ألف يورو، وهو ما تسبب في إيقاف قيد الزمالك ، لحين السداد، أو تقديم الطعن، وهو ما يوقف الحكم بإيقاف القيد لحين البت فيه.