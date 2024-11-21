شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يتعادل مع مودرن سبورت 2-2 فى دورى الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق وادي دجلة مع نظيره مودرن سبورت بهدفين لكل منهما ، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات ، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية .

يعتلي فريق النادي الأهلي قمة الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 8 مباريات حتى الأن، ويحتل وادى دجلة المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 16 نقطة، فيما يأتي مودن سبورت في المركز الخامس برصيد 13 نقطة.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.