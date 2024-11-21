شكرا لقرائتكم خبر عن عمر سيد معوض يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن عمر سيد معوض، لاعب الأهلي السابق والمنتقل حديثًا إلى نادي ريال بيتيس الإسباني، إصابته بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية، بعدما سبق وتعرض لنفس الإصابة بعد انتقاله من في صفوف الأهلي، وقبل التعافي من الإصابة الأولى التي لحقت به منذ عام.

ونشر عمر سيد معوض، عبر حسابه على موقع إنستجرام، رسالة قائلًا: "الله يعطي أصعب معاركه لأقوى جنوده، الحمد لله دائمًا وأبدًا، أنا مقدر لي أن أتعرض لإصابة أخرى في الرباط الصليبي للمرة الثانية في وقت قصير، لكن هذه المرة مختلفة، أنا راضٍ جدًا عن قضاء الله، والحمد لله أنه اختبار سهل مررت به من قبل، لذا فإنني بإذن الله سأتعامل معه بشكل أفضل وأسرع".

تابع: "حان الوقت لإعادة البدء وإعادة الضبط وإعادة البناء وإعادة التركيز على حلمي، كل شيء يتعلق بالوقت وسأعود إلى الميدان إن شاء الله للقتال مرة أخرى، لقد خسرت مرات عديدة لكن هذه المرة هي مجرد البداية ولن تنتهي حتى أفوز".

كان النادي الأهلي قد أعلن أكد في بيان رسمي أنه وافق على بيع عمر سيد معوض مواليد 2006، إلى نادي ريال بيتيس الإسباني، وسوف يحصل الأهلي على العديد من المزايا المالية وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.