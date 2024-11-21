شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى ينهى برنامجه التأهيلى في الإمارات للتعافى من الرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمد شكرى ظهير أيسر فريق سيراميكا، من الإمارات أمس الأربعاء، بعدما أنهى برنامجه التأهيلى للتعافى من إصابته بقطع في الرباط الصليبى الذى تعرض له الموسم الماضى.

ويبدأ محمد شكرى هذا الأسبوع التدريبات الأخيرة الخاصة بالعودة للملاعب، من أجل المشاركة في تدريبات سيراميكا تدريجيا للعودة مجددا للمباريات رفقة سيراميكا.

ويرفض الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعجال في الاستعانة باللاعب من أجل تعافيه بشكل كامل قبل عودته للمباريات خاصة في ظل تواجد عبد الرحمن بودى وحسين السيد في نفس مركزه.

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الحالي، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا ، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.

من جانب آخر، كشفت الأشعة التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا، إصابته بشد قوى في عضلات الظهر خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب 2025.

وأثبتت أشعة الرنين التي خضع لها معاناة أحمد رمضان بيكهام من شد قوى في عضلات الظهر ويحتاج للتأهيل من أجل العودة مجددا لتدريبات سيراميكا، ليتأكد غيابه عن مباراة حرس الحدود الأحد المقبل.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة قوية فى الظهر خلال مواجهة بوتسوانا، لم يستطع اللاعب إكمال المباراة على إثرها، ليدفع حسام حسن بحسام عبد المجيد بدلا منه.