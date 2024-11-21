شكرا لقرائتكم خبر عن شادى محمد: إنبي تعمد تأخير سيارة الإسعاف لإلغاء المباراة.. ولابد من قرارات صارمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادي محمد المشرف العام علي الكرة النسائية في النادي الاهلي، أن ما يحدث في دوري الكرة النسائية ليس في مصلحة الكرة المصرية، مؤكدا أنه لابد من تدخل صارم من مسئولي اتحاد الكرة لانهاء ما يحدث .

وقال شادي محمد في تصريحات خاصة لليوم السابع ، أن مسئولي انبي تعمدوا تأخير سيارة الاسعاف للمدة القانونية حتي يتم إلغاء المباراة واحتساب النتيجة بهدفين نظيفين للاهلي، وذلك خوفا من تحقيق الفريق فوزا عريض علي انبي .

وأضاف شادي محمد، أن الاهلي مؤسسة كبيرة وقرر المشاركة بقوة في دوري الكرة النسائية من أجل تطوير اللعبة والتعاقد مع مدير فني اجنبي وهدفنا توسيع القاعدة، مؤكدا أن لائحة البطولة ضعيفة ويجب تغيرها وسأطلب من ادارة الاهلي مطالبة اتحاد الكرة تغير اللائحة لعدم تكرار الانسحابات أو ما حدث في مباراة انبي اليوم .

وقررت نورا سمير حكم مباراة إنبي والأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، إلغاء المباراة بعد تأخر وصول سياراة الأسعاف ملعب اللقاء لأكثر من 20 دقيقة .

وألغيت المباراة بعدما انتظر طاقم تحكيم المباراة واللاعبات وصول السيارة، خلال المدة القانونية وهي 20 دقيقة كما تنص اللائحة.

ويحتل نادي إنبي المركز الرابع عشر من ترتيب البطولة، وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من مباراة أمام الطيران، بعد خوض 4 مباريات فقط .

ويحتل الأهلى صدارة الترتيب العام للبطولة، برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة محرزًا 35 هدفًا، وسكن مرماه هدفًا وحيد .