شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: طبقنا لائحة الـ20 دقيقة بسبب غياب الإسعاف في مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه تم تطبيق اللائحة الخاصة بإلغاء أي مباراة في حالة عدم وجود سيارة إسعاف خلال مباراة إنبي و الأهلي سيدات، ومنح الفريق صاحب المباراة لمدة 20 دقيقة لإحضار سيارة إسعاف مجهزة وهو ما لم يحدث وبالتالي تم إلغاء المباراة و إعتبار الأهلي فائزاً 2 / 0.

قررت نورا سمير حكم مباراة إنبي والأهلي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، إلغاء المباراة بعد تأخر وصول سياراة الأسعاف ملعب اللقاء لأكثر من 20 دقيقة .

ويحتل نادي إنبي المركز الرابع عشر من ترتيب البطولة، وفي جعبته نقطة واحدة حصدها من مباراة أمام الطيران، بعد خوض 4 مباريات فقط .

ويحتل الأهلى صدارة الترتيب العام للبطولة، برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة محرزًا 35 هدفًا، وسكن مرماه هدفًا وحيد .