شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن موقف زيزو من التجديد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب فريق الزمالك، حديث الصباح والمساء لدي جماهير الفريق الأبيض ، سواء بالتجديد للفريق أو الرحيل و الموافقة على أي من العروض التي تلقاها اللاعب خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأن عقده تنتهى مع النادى بنهاية الموسم ويحق له التوقيع لأى ناد في يناير دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء .

ما موقف زيزو من البقاء فى الزمالك؟

ج.. أبلغ زيزو ووالده مسئولي الزمالك برغبته في الاستمرار، و أن الأولوية البقاء في ميت عقبة في ظل ارتباطه بالنادى وجماهيره، وترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن طلب اللاعب أرقام معينة من إدارة النادى للموافقة على التجديد وان يكون العقد بالدولار إلا أن والد اللاعب نفى ذلك، وكذلك إدارة الزمالك.

من المسئول حالياً فى مجلس الزمالك عن تجديد زيزو؟

ج..أصبح ملف تجديد زيزو للزمالك فى يد حسين لبيب رئيس النادى، حيث وافق المجلس على أن يكون لبيب هو المسئول عن إنهاء هذا الملف، والاتفاق مع اللاعب وتجديده للفريق.



هل يمتلك زيزو عروضاً خارجية خلال الفترة الحالية؟

ج..كشفت تقارير صحفية سعودية اهتمام نادي الأخدود بالتعاقد مع الدولي المصري أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى يناير.

وكشفت مصادر لصحيفة "اليوم" أن الأخدود يريد شراء الفترة المتبقية من عقد زيزو من الزمالك (6 أشهر)، حيث يرغب النادي فى الإطاحة بأحد لاعبيه الأجانب فى الشتاء المقبل.

ماذا فعل لاعبو الزمالك بعد تررد أن هناك غيرة من زيزو بسبب زيادة راتبه ؟

ج..أعلن محمود عبد الرازق شيكابالا في أخر ظهور له عن رغبة لاعبى الفريق باستمرار زيزو معهم، و التجديد للأبيض، رافضا نغمة الغيرة من زيادة راتب اللاعب، حيث قال:" إن لاعبى الزمالك ليسو غاضبون بسبب التجديد لزيزو، خاصة أن هناك نغمة من خارج الزمالك أن لاعبى الفريق سيغضبون من تجديد عقد زيزو مع الفريق براتب مرتفع، وهذا غير صحيح، خاصة أن اللاعبين يطالبون ويرغبون بتجديد زيزو مع الزمالك، مشددا أن هذا ليس رأيه أو رغبته الشخصية بل كل الفريق يريد ذلك.

ما هو موقف زيزو من العروض الخارجية ؟

ج.. قال والد زيزو أن هناك أشخاصا لا يريدون استمرار زيزو فى الزمالك، ويروجون عن أرقام يطلبها اللاعب من النادى لتجديد عقده، وهذه أرقام لا صحة لها على الإطلاق.

وأضاف والد زيزو أن بعض الأندية المنافسة لا تريد وجود زيزو في الزمالك، وترغب فى رحيله عن الفريق، بأن تواجده بالفريق يهدد نتائجهم بالمباريات والبطولات، كما أبلغ تأكيد رغبة زيزو بالبقاء قائلا: "زيزو مستمر مع الزمالك "، وقال أن زيزو لديه الرغبة في الاستمرار بالزمالك، و ضحى من قبل بالكثير من الملايين من أجل الزمالك، قائلا" تلقى عرضا من الشباب السعودى مقابل 12 مليون في يناير الماضى، وضحى بذلك واستمر مع الزمالك.

ما موعد الجلسة المرتقبة بين زيزو وادارة نادي الزمالك ؟

ج.. حدد مسئولو نادى الزمالك موعد جلسة مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق، للاتفاق على تفاصيل التجديد للزمالك، وتقرر إقامتها الأسبوع المقبل، على أن يشهد الجلسة حضور والده خاصة وأن زيزو ابن النادى، وستكون هناك مفاوضات مع اللاعب للوصول لحلول مرضية لكافة الأطراف وحصوله على المقابل المادي الذى يستحقه ويستطيع النادي تحمله وصرفه في المواعيد التي سيتم الاتفاق عليها.