شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مصريين يتأهلون لربع نهائى بطولة سنغافورة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تأهل الرباعي المصري، يوسف إبراهيم، محمد زكريا، أكينة عرفي، وفيروز أبو الخير، إلى الدور ربع النهائي ببطولة سنغافورة المفتوحة للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة من 19 إلى 24 نوفمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات الذهبية.

وجاءت نتائج المصريين في ختام دور الـ 16 كالتالي:

فوز يوسف إبراهيم على عمر مسعد بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-8, 11-3, 10-12, 11-2.

فوز أمينة عرفي على جورجيا أدرلي بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 13-11, 11-8.

فوز محمد زكريا على سباستيان بونماليز بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-9, 11-6.

فوز فيروز أبو الخير على جراسي جير بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 11-7, 11-8.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر نوفمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.