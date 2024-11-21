شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق على: هدفنا ميدالية أولمبية فى لوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

أكد مرزوق على رئيس اتحاد الجودو، و المرشح في الانتخابات على مقعد الرئيس، أن أول يوم له في المجلس، كان هدفه تحقيق نتائج إيجابية في لوس أنجلوس 2028.

وأضاف مرزوق على أنه كان لابد من تقييم التجربة خلال السنوات الثلاث الماضية، وحال وجود عدم تحقيق نتائج فبالتالى سيكون الطريق الذى سلكناه خطأ، ولكن أصبح لدينا تأهيل للبناء واكمال البناء للأجيال حتى أولمبياد لوس انجلوس.

وأشار رئيس الاتحاد أن السنوات الثلاثة السابقة لم تكن كافية لتحقيق ميدالية اولمبية فى باريس، بسبب اعتزال اللاعبين الخمسة الكبار بالمنتخب، وبالتالي كان الاهتمام و التركيز على الشباب و الناشئين، وهو ما ظهر بتحقيق أرقام عالمية وقارية وبالتالى السنوات المقبلة هي حصاد وتعب السنوات الثلاث الماضية، ومع نهاية الدورة الانتخابية القادمة سنحقق ميداليات في الجودو بأولمبياد لوس أنجلوس 2028 .

وأختتم أن المنتخب أصبح به لاعبين ولاعبات مؤهلين لحصد ميداليات اولمبية في لوس انجلوس ، وذلك بعد أن تم تحقيق ميداليات في بطولة عالم، فهى بداية الطريق لتحقيق ميدالية أولمبية.

ويتنافس فى الانتخابات قائمتى مرزوق على، ومحمد مطيع، تضم قائمة مرزوق على كلا من الرئيس : مرزوق علي ، الأعضاء : طارق عز الدين، خالد المعتز، عمر مكرم، أحمد صبرة، فوزي الهلباوي، هشام الجمل.

وتضم قائمة محمد مطيع، وفي مقاعد العضوية كلا من إيهاب أبو زيد ، حسام عوض الله وأحمد عبد الحميد وأحمد المنشاوى وعمرو محجوب ومحمد سيد على.