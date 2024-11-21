شكرا لقرائتكم خبر عن مرزوق على: عدنا إلي منصة التتويج العالمية في 3 سنوات وسد فجوة المنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

أكد مرزوق على رئيس اتحاد الجودو والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات التي تقام غد الجمعة، أن الاتحاد حقق الكثير من الإنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية، في ظل الصعوبات التي واجهت الاتحاد.

وقال مرزوق في تصريحات خاصة لليوم السابع أن المجلس الحالي، عندما تولى المسئولية كانت أمامه صعوبات كبيرة بسبب التركة الثقيلة التي خلفها الرؤساء السابقين من عدم اهتمام بالمشاركة في البطولات، مشيرا إلى أن المنتخب كان به 5 ابطال يمثلون مصر، وبعد أولمبياد طوكيو اعلنوا الاعتزال، فالفترة السابقة لم يكن هناك فكر لإعداد أجيال مستقبلية وهو ما جعل هناك فجوة، فكان هدفنا مواجهة التحديات و البناء للأجيال.

وأشار إلى أن نجاح أى منظومة هو الاهتمام بالقاعدة، فعملنا من البداية لإعادة امجاد الجودو والاهتمام بالبراعم والاشبال، لأننا نريد أن نعمل ونجتهد، وأوضح مرزوق أن المجلس عمل خلال 3 سنوات وأصبح لدينا أقوى منتخبات، ونحصل على أول أفريقيا شباب وناشئين، وأول أفريقيا كبارفي الفردى والفرق، ولمدة عامين على التوالي نقف على منصات التتويج العالمية، بالإضافة إلى أن الوقوف على منصة تتويج العالم جاء عن طريق بنت وهى أول مرة في تاريخ الجودو.

واختتم قائلا:" كونا منظومة كبيرة من الناشئين والشباب والكبار ، وكان هدفنا من اليوم الأول الذى نسعى لتحقيقه هو أولمبياد 2028 ، فبعد أولمبياد باريس لابد من تقييم التجربة هل سنحقق في لوس انجلوس أم لا؟ لذلك منذ أول يوم قررنا أن نسد الفجوة الكبيرة التي حدثت الفترة السابقة.

