شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي لمواجهة انبي في دوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سيدات الأهلي، تشكيل الفريق لمباراة انبي، التي تقام بعد قليل ، على على ملعب انبى بالكيلو 17، ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري للكرة النسائية.

وجاء تشكيل الاهلي كالتالي ..

مها الدمرداش، نورا خالد، ألكسندرا، سارة كردي، ثريا أشرف، نادين محمد، لولو، حبيبة عصام، منة طارق، نادين غازي، تشاريتي روبن.

يعتلي فريق النادي الأهلي قمة الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حتى الأن، بينما يأتي فريق انبى في المركز الرابع عشر بنقطة واحدة، ويحتل وادى دجلة المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يأتي مودن سبورت في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.