شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت إصابة أحمد رمضان بيكهام بشد قوى في عضلات الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الأشعة التي خضع لها أحمد رمضان بيكهام لاعب سيراميكا، إصابته بشد قوى في عضلات الظهر خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوتسوانا في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقرر إقامتها في المغرب 2025.

وأثبتت أشعة الرنين التي خضع لها معاناة أحمد رمضان بيكهام من شد قوى في عضلات الظهر ويحتاج للتأهيل من أجل العودة مجددا لتدريبات سيراميكا، ليتأكد غيابه عن مباراة حرس الحدود الأحد المقبل.

وتعرض أحمد رمضان بيكهام لإصابة قوية فى الظهر خلال مواجهة بوتسوانا، لم يستطع اللاعب إكمال المباراة على إثرها، ليدفع حسام حسن بحسام عبد المجيد بدلا منه.

وفي سياق مختلف حذر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، لاعبيه من انتفاضة حرس الحدود قبل مواجهتهما المقرر لها الأحد المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثالثة من دورى nile.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الثانى على التوالى، وعدم التهاون أمام حرس الحدود الذى تلقى خسارتين فى أول جولتين أمام سموحة والاتحاد.

وشدد على اللاعبين ضرورة استغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام مرمى الحرس من أجل تسهيل المباراة وحصد النقاط الثلاثة وتحسين وضع الفريق فى جدول الدورى.