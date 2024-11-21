شكرا لقرائتكم خبر عن اسكاوتنج الأهلي تُجهز فيديوهات لاعبين أجانب لعرضهم على كولر والان مع تفاصيل الخبر

بدأت إدارة الاسكاوتنج بالنادي الأهلي تجهيز عدد من الفيديوهات للاعبين الأجانب في خط الهجوم من أجل عرضهم على مارسيل كولر المدير الفني، للمفاضلة بينهم واختيار الأفضل منهم لتدعيم هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.



وحرصت إدارة الاسكاوتنج في الأهلي على توفير فيديوهات للاعبين في مركزي رأس الحربة والجناح، لعرضهم على كولر واختيار البعض منهم للتفاوض معه ومع ناديه تمهيدا للتعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي القادم.



ويرغب الأهلي في ضم ثنائي أجنبي خلال انتقالات يناير أحدهما مهاجم والآخر جناح، وبدأت إدارة الاسكاوتنج في تجميع المعلومات اللازمة عن أبرز اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي.



ويملك الأهلي مكانا خاليا وحيدا في قائمة اللاعبين الأجانب، لذا يرغب في تسويق بيرسي تاو تمهيدا للتعاقد مع لاعب أجنبي جديد، حتى يتسنى له ضم ثنائي أجنبي في يناير المقبل.