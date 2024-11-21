شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك.. تأهيل محمد شحاتة.. تعليمات خاصة لحراس المرمى وتقسيمة فنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

أدى محمد شحاتة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية تحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال، على هامش مران اليوم الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان شحاتة تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة المنتخب الأول أمام كاب فيردي في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

كما خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق، تدريبات قوية خلال مران اليوم تحت إشراف لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق، وركز خلالها على تدريبات سرعة رد الفعل بجانب التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق فقرة فنية، وحرص الجهاز الفني بقيادة جوميزعلى تطبيق بعض الجوانب الفنية والخططية، حيث قام اللاعبون بعمل تقسيمة فنية فى منتصف الملعب، وحرص الجهاز الفني على تطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الفنية في التقسيمة، مع توجيه اللاعبين ومنحهم تعليمات باستمرار خلال هذه الفقرة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.