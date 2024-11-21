مسار يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إيدو كوينز بأبطال أفريقيا للكرة النسائية

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القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق مسار للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، استعداداته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة إيدو كوينز النيجيرى على ملعب بن محمد العبدى، فى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى إطار منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حاليا فى المغرب.

ويلتقى فريق مسار للكرة النسائية فى السابعة مساء غد الجمعة، مع فريق إيدو كوينز النيجيرى على ملعب بن محمد العبدى، على الميدالية البرونزية فى منافسات دورى أبطال أفريقيا للكرة النسائية المقامة حاليا فى المغرب.

وطالب أحمد رمضان اللاعبات ببذل أقصى جهد من أجل التتويج بالميدالية البرونزية والمركز الثالث، لكتابة أسمائهن بحروف من ذهب فى أول مشاركة لهن فى البطولة، وحذرهن من الأخطاء الدفاعية التى تكلف الفريق الكثير، وطالب المهاجمات باستغلال كل الفرص التى تتيح لهن أمام المرمى.

وخسر فريق مسار أمام الجيش الملكى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إطار دور نصف نهائى البطولة، بينما خسر إيدو كوينز النيجيرى أمام مازيمبى الكونغولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وضمن فريق مسار الحصول على 300 ألف دولار بعد تأهله لدور نصف النهائى، ويستهدف حصد المركز الثالث للحصول على 350 ألف دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 300 ألف دولار فقط.

بدأ فريق مسار مشواره فى دورى أبطال أفريقيا بالفوز على صن داونز حامل اللقب بهدف نظيف فى الجولة الأولى، ثم تعادل سلبيا مع إيدو كوينز النيجيرى فى الجولة الثانية، ثم الفوز على البنك التجارى الإثيوبى بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخسر الفريق أمام الجيش الملكى فى نصف نهائى بهدفين مقابل هدف.