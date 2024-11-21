شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج منتخب الشباب للتأهل فى تصفيات شمال أفريقيا؟ الفوز أو التعادل بشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مباريات يوم السبت بين تونس والجزائر، والمغرب مع ليبيا بتصفيات شمال إفريقيا، لإعادة ترتيب حسابات التأهل لنهائيات أمم أفريقيا، قبل مواجهة الحسم أمام المنتخب التونسى المقرر لها الثلاثاء المقبل.

وحقق منتخب الشباب فوزا مهما على المنتخب الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 تحت 20 عامًا.

ماذا يحتاج منتخب الشباب للتأهل؟

الفوز على تونس

يصل منتخب الشباب لـ7 نقاط، ولكن يحتاج الفراعنة خسارة المنتخب الجزائرى في مباراة أو التعادل سواء أمام تونس أو ليبيا حتى لا يصل إلى 8 نقاط حال الفوز في آخر مباراتين له.

التعادل أمام تونس

يصل رصيد المنتخب لـ5 نقاط وفى هذه الحالة يحتاج خسارة تونس ضد الجزائر ثم فوز ليبيا على الجزائر في المباراة الختامية مع تعثر الفريق الليبي ضد المغرب، ليتجمد رصيد تونس عند 4 نقاط، وليبيا عند 3 نقاط، ويصل الجزائر لـ5 نقاط وهو نفس رصيد الفراعنة ويحسم فارق الأهداف المتأهل من الفراعنة أوالجزائر.

الخسارة من تونس

أما في حال الخسارة من تونس فيتوقف رصيد مصر عند 4 نقاط وتفقد أمل الصعود لكأس أمم أفريقيا، إلا في حالة واحدة وهى أن تستضيف مصر البطولة على أرضها وتشارك بصفتها المستضيف.

يلتقي منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مع نظيره التونسي في الجولة الختامية لدورة شمال أفريقيا، وذلك في السادس والعشرون من نوفمبر الجاري على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ترتيب تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عامًا

المغرب 7 نقاط من 3 مباريات

مصر: 4 نقاط من 3 مباريات

تونس: 3 نقاط من مباراتين

الجزائر: نقطتين من مباراتين

ليبيا: دون رصيد من مباراتين