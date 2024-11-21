شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبية تعيد "تمراز" لسباق انتخابات اتحاد الكانوى والكياك ووسيم على النائب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة ياسر إدريس، عودة عمرو تمراز المرشح على رئاسة اتحاد الكانوى والكياك للسباق الانتخابى للدورة 2024 -2028.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكانوى والكياك قد استبعد عمرو تمراز ووسيم شاهين لعدم توافر شروط الترشح قبل أن يتقدم الثنائى بطعون للجنة الأولمبية المصرية ويعودا للسباق الانتخابى المقرر له فى 30 نوفمبر الجارى.



جواب الأولمبية

ويخوض الدكتور عمرو تمراز غمار الانتخابات بقائمة تضم وسيم شاهين نائبا، هيثم محمد أمينا للصندوق، والاعضاء سارة جمال عبد القادر، مصطفى الغزاوى، عزة عبد المنصف، وأحمد وجدى.

ويعقد اجتماع الجمعية العمومية العادية السبت 30 نوفمبر فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، بمقر الاتحاد، وفى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى يؤجل الاجتماع على أن تعقد الجلسة الثانية فى تمام الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك للنظر فى جدول الأعمال، ويضم التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية 2023-2024 بالنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله خلال السنة المالية المنتهية.

أيضا سيتم مناقشة برامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات، مع اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية، بجانب مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، واعتماد تعديلات اللائحة المالية الداخلية للاتحاد، مع تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته، واعتماد تحديد مجلس الإدارة لمكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى للاتحاد، بجانب النظر فى الاقتراحات المقدمة للاتحاد فى الموعد القانونى، تمهيدا لعمل انتخابات مجلس إدارة جديد للاتحاد المصرى للكانوى والكياك للدورة 2024-2028، وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الكانوى 10 هيئات.