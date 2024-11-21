شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب الشباب تحت 20 عاما فى تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حافظ منتخب مصر للشباب على حظوظه، بعد الفوز على المنتخب الليبي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2025 تحت 20 عامًا.

أحرز الأهداف أحمد خالد "كباكا" لاعب منتخب مصر من علامة الجزاء في الدقيقة 75 وعبد الله بوستانجي في الدقيقة 89، بينما جاء هدف منتخب ليبيا الوحيد في الدقيقة 77.

ترتيب تصفيات شمال أفريقيا تحت 20 عامًا

المغرب 7 نقاط من 3 مباريات

مصر: 4 نقاط من 3 مباريات

تونس: 3 نقاط من مباراتين

الجزائر: نقطتين من مباراتين

ليبيا: دون رصيد من مباراتين

وشهدت الجولة الأولى خسارة منتخب الشباب أمام المغرب بهدفين مقابل هدف وبنفس النتيجة فاز منتخب تونس على نظيره الليبي، وفي الجولة الثانية فاز منتخب المغرب على تونس بهدفين مقابل هدف وتعادل منتخب مصر مع الجزائر 1-1، وفي الجولة الثالثة فاز منتخب مصر على ليبيا بهدفين لهدف بينما تعادل المغرب مع الجزائر بهدف لكل منتخب.

وتضم قائمة منتخب الشباب: "عبدالمنعم تامر، سيف الدين عصام، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله بوستنجى، سليم طلب، حسام حسن، أحمد خالد كاباكا، عمر محمد عمورى، محمد زعلوك، أحمد شرف، عبد الرحمن خالد، محمود لبيب، محمد سمير، عمر خضر، حازم جمال حارس، عمرو خالد بيبو، محمد السيد، مروان محمود، مهاب سامى".