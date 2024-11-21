شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا محمد تحصد ذهب وزن 55 كجم فى بطولة أفريقيا للأثقال بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

حصدت ميرنا محمد على 3 ذهبيات فى منافسات الخطف والكلين والمجموع بوزن 55 كجم فى بطولة أفريقيا لرفع الاثقال للناشئين والشباب بكينيا .

وتشارك مصر فى هذه البطولة لكلا من ،نور محمد وشيماء عبد الناصر وحلمى عبد البارى وعبد الرحمن حسين وميرنا محمد .

تجرى غدا الجمعة ، الجمعية العمومية لاتحاد رفع الأثقال لإجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة .

يتنافس على الرئاسة كلا من ، محمد عبد المقصود و عمرو رمضان ، بينما فى منصب نائب الرئيس، أحمد سمير وإيهاب عثمان، فيما ترشح على منصب السكرتير العام محمد احسان منفردا ليفوز بالتزكية .

بينما ترشح على أمانة الصندوق، مصطفى راغب وأحمد عبد الحليم ، وفى العضوية ، انجا سيد ومحمد فاروق ومحمد أيمن فؤاد وعلى محمد على ومحمد سمير ومحمد بكر ومحمد عبده ومحمد رمضان .