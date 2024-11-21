شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف حالة وسام ابو على ويؤكد: الأهلى لم يبيع كهربا والان مع تفاصيل الخبر

أكد الاعلامى أحمد شوبير أن وسام أبو على لاعب فريق الأهلى، خضع إلى أشعة في الأردن وأظهرت أنه سليم، إلا أن إدارة الأهلى قامت بعمل أشعة أخرى، لمزيد من الاطمئنان، ولكن التقرير الطبى الجديد لم يظهر حتى هذه اللحظة.

وأضاف شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير أون سورت أف ام ، أن احمد جاب الله ، رئيس اللجنة الطبية، من المؤكد عرف بشكل مبدئى لكن الأقرب أنه سيناقش مع الجهاز الفني وباقى زملاؤه من الجهاز الطبي، وفى النهاية يعطو القرار النهائي، والاصابة باصبع القدم اليسرى، ولا يوجد أي إصابات في الركبة و القدم.

وفيما يخص كهربا فقام بسداد الدفعة الأخيرة المستحقة للزمالك، و من قيمة التصالح من الغرامة التي كانت مفروضة على اللاعب.

وأشار شوبير أن البعض ردد أن الأهلى باع كهربا ، وهذا لم يحدث، بالعكس الاهلى لم يبيع كهربا، بل كان معه بكل الطرق، و رجال أعمال ساعدوه، وأحضرو له عدة إعلانات، ساعده بشكل جيد ،كما أن كهربا دفع مبلغ ليس بالسهل، ولكن العقوبة على كهربا وليست على النادى الاهلى، ومشكلة كهربا انتهت.

واختتم شوبير أنه يتمنى أن يركز اللاعب لأنه لاعب جامد اوى وعنده إمكانيات عالية وقادر بالرد على الجميع في الملعب و العودة افضل مما كان