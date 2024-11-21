شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة منتخب الناشئين 2008 فى تصفيات شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، من التأهل لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار، بعد الفوز المثير أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت المنتخبين فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا.

ترتيب مجموعة منتخب الناشئين قبل الجولة الأخيرة..

المغرب 7 نقاط (3 مباريات)

تونس 7 نقاط (4 مباريات)

مصر 6 نقاط (3 مباريات)

الجزائر 3 نقاط (3 مباريات)

ليبيا 0 نقاط (3 مباريات)

ويختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 مشواره فى تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لنهائيات البطولة القارية، مع نظيره الليبى يوم السبت المقبل، فى الجولة الأخيرة لناشئى الفراعنة فى البطولة.

وحقق منتخب الناشئين مواليد 2008، بقيادة أحمد الكاس، فوزا مثيرا أمام تونس، بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعت المنتخبين، فى الجولة الرابعة من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما التى ستقام العام المقبل فى كوت ديفوار.

تقدم المنتخب التونسى للناشئين فى الدقيقة الرابعة، وأدرك الفراعنة التعادل فى الدقيقة السابعة عشر، لكن تونس أعادت التقدم مرة أخرى فى الدقيقة 20 من كرة ثابتة وسط توهان من حارس الفراعنة الصغار، لكن فى الدقائق الأخيرة من الشوط الثانى تمكن الزغبى من تسجيل هدفين للفراعنة ليحسم المباراة لصالح مصر ويهديها الانتصار الثانى فى التصفيات.