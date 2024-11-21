شكرا لقرائتكم خبر عن عواد والمثلوثى ودونجا وعبد المجيد يشاركون فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

انتظم لاعبو الزمالك الدوليون فى التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادى، استعداداً لمباراة المصرى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وشارك كل من محمد عواد وناصر ماهر ونبيل عماد دونجا وحسام عبد المجيد رباعى المنتخب المصرى الأول، والتونسى حمزة المثلوثى والفلسطينى عمر فرج فى التدريبات الجماعية.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة المصرى فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب.

كان الزمالك قد حقق العلامة الكاملة فى أول جولتين بالدورى الممتاز بعد الفوز الصعب على البنك الأهلى فى الجولة الأولى 3-2 ثم الفوز على سموحة فى الجولة لاثانية بهدفين نظيفين ليصحد 6 نقاط يشارك بهما الأهلى فى صدارة الدورى.