شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضم ثنائى كابيتانو مصر محمد عمرو وعبد الرحمن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

تعاقد مسئولو الإسماعيلى مع ثنائى كابيتانو مصر محمد عمرو وعبد الرحمن أحمد، قبل انطلاق الموسم الثالث مواليد 2010، لتدعيم صفوف الدراويش في الموسم الحالي.

ثنائى كابيتانو مع محسن عيد المسيح وعمرو سعد

وحصل محسن عبد المسيح ومحمد جمال عضوا مجلس الإسماعيلى، على توقيع محمد عمرو مواليد 2008 من محافظة القاهرة "جناح أيسر"، وعبد الرحمن أحمد مواليد 2009 من محافظة شمال سيناء "مركز جناح أيمن".



جانب من التوقيع

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحاً كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع في مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات الشباب المصري وقدرته على تحقيق التميز في مختلف المجالات الرياضية.

محسن عبد المسيح ولاعبو كابيتانو مصر

وشهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، انطلاق الموسم الثالث من برنامج "كابيتانو مصر"، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يأتي البرنامج ضمن جهود الوزارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم وتنمية المواهب الرياضية في مصر، وتعزيز قاعدة ممارسة الرياضة بين الشباب، وصولاً إلى جيل واعد من الرياضيين يمثلون مصر في المحافل الدولية.

ويهدف برنامج كابيتانو مصر إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي.

ويتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.