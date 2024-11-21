شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز للاعبى الزمالك: لا بديل عن الفوز أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الخميس، الذى أقيم على ملعب النادى، استعداداً لمباراة المصرى المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص المدير الفنى على الحديث مع اللاعبين عن أهمية لقاء المصرى فى الدورى، وشدد على ضرورة التركيز لتحقيق الفوز في المباراة لمواصلة الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.

وشرح جوزيه جوميز البرنامج التدريبى للاعبين فى مران اليوم ومنحهم بعض التعليمات الفنية قبل انطلاق التدريب.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم بعد حصول الفريق على راحة أمس الأربعاء من التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجارى باستاد الجيش ببرج العرب.