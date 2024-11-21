شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج ذهاب ربع نهائى دورى سيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت مباريات ذهاب دور ربع نهائى دورى سيدات السلة عن فوز كل من الأهلى، سموحة، سبورتنج، البنك الأهلى، الصيد، التوفيقية، مدينة نصر، وجزيرة الورد.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب يوم 23 نوفمبر، بعد غد السبت، لتحديد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة.

وجاءت نتائج مباريات الذهاب كالتالى .. فوز البنك الاهلى على الترام 71ـ36، فوز جزيرة الورد على الشمس 58ـ51 ، تغلب مدينة نصر على دجلة 87ـ62، والأهلى على التأمين 83ـ57 ، سموحة على الزهور 78ـ60، وفوز سبورتنج على الجزيرة 90ـ57 ، وفيما يخص الصيد فتغلب على هليوبوليس 63ـ55، بينما فاز التوفيقية على الطيران 75ـ54.