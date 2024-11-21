شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو الأهلى يشاركون فى التدريبات الجماعية اليوم بختام تحضيرات مباراة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

ينتظم لاعبو الأهلى الدوليون محمد الشناوى ومصطفى شوبير ومروان عطية وعمر كمال وأحمد نبيل كوكا وطاهر محمد طاهر، فى المران الجماعى بشكل كامل، بعدما اكتفوا بأداء تدريبات استشفائية أمس الأربعاء.

شهد مران الأمس عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة فى المران، واكتفى عدد منهم بأداء جلسات استشفاء فى الجيم، بعد المشاركة فى ‏مباريات المنتخب الوطنى ضمن الأجندة الدولية.‏

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تدريباته صباح أمس الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الاتحاد ‏السكندرى، التى تجمع الفريقين مساء غد الجمعة، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.‏

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع مع الطاقم المعاون، لوضع الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباريات القادمة.‏

وكان الفريق قد تغلب على "تيم اف سي" وديا بثلاثة أهداف دون مقابل، خلال فترة التوقف الدولي؛ بسبب معسكر المنتخب الوطني ‏الأخير.‏