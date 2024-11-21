أن بي ايه: ليبرون جيمس يأخذ فترة استراحة من مواقع التواصل الاجتماعي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : أعلن ليبرون جيمس نجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين اعتزاله مواقع التواصل الاجتماعي حتى إشعار آخر، بعد مشاركته الأربعاء لمنشور ينتقد التغطية "السلبية" للعبة في وسائل الإعلام المحلية.

وجاء توقف جيمس الذي يملك 212 مليون متابع في حسابيه على انستغرام وإكس، بعد أن شارك منشورا لريتش كلايمان وكيل أعمال النجم كيفن دورانت منذ فترة طويلة.

كتب كلايمان على إكس (تويتر سابقا) "مع الكثير من الكراهية والسلبية في العالم اليوم، أشعر بالحيرة لاعتقاد بعض وسائل الإعلام الرياضية الوطنية أن أفضل طريقة لتغطية الأحداث الرياضية هي من خلال التعليقات السلبية.. أجد كل ذلك مضيعة للوقت".

وشارك فريق لوس أنجليس ليكرز ونجمه ليبرون المنشور مع إضافة تعليق "آمين".

كتب ابن التاسعة والثلاثين تعليقا ثانيا جاء فيه "بعد كل هذا... الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي في الوقت الحالي. اعتنوا بأنفسكم".

وليست هذه المرة الأولى يبتعد فيها أفضل لاعب في دوري أن بي ايه أربع مرات عن وسائل التواصل الاجتماعي. أخذ أفضل مسجل نقاط في تاريخ الدوري فترات استراحة من قبل، لكن من أجل التركيز على كرة السلة.

وألمح جيمس إلى عدم رضاه عن الانتقادات على الانترنت بعد فوز ليكرز على يوتا جاز الثلاثاء، عندما سجل زميله المبتدئ (روكي) دالتون كنيكت 37 نقطة بينها 9 ثلاثيات من 12 محاولة.

متطرقا إلى أداء كنيكت، قال إنه كان على دراية بموهبة اللاعب المبتدئ، بعد متابعة مسيرته الجامعية في تينيسي.