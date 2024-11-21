شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُجهّز كهربا لقيادة هجوم الأهلى أمام الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

يُجهّز الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر ، محمود عبد المنعم كهربا لقيادة هجوم الفريق في مباراة الإتحاد السكندري غداً في الدوري بسبب صعوبة لحاق الفلسطيني وسام أبو علي بالمباراة نتيجة الإصابة التي تعرض لها مؤخراً خلال تواجده مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة وكانت عبارة عن كدمة في مشط القدم.

وتُشير المعلومات الواردة من الفريق إلى أن مشاركة وسام أبو علي في لقاء الإتحاد ستكون صعبة نتيجة هذه الإصابة، لذا يرغب المدرب السويسري مارسيل كولر في تجهيز البديل وتتجه النية للاعتماد على "كهربا" أساسياً في مواجهة الغد خاصة وأن طاهر محمد طاهر الذي يستعين به كولر مهاجماً في بعض الأحيان يعاني من إجهاد نتيجة مشاركته في مباراتي المنتخب الوطني الأخيرتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا ( المغرب 2025) .

ويميل المدير الفني للأهلي إلى إراحة طاهر محمد طاهر من لقاء الغد والدفع بـ كهربا أساسياً في قيادة هجوم الفريق أمام زعيم الثغر غداً وإن كان هذا سيتحدد بشكل رسمي خلال مران الفريق اليوم.