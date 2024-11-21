شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يرفض العروض الخارجية وينتظر جلسة الحسم مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفض أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كافة العروض التى تلقاها الخارجية منها والمحلية،رغم أن هذه الأندية قدمت له مبالغ كبيرة إلا أن اللاعب أكد لهم تمسكه بالتواجد داخل صفوف القلعة البيضاء.

وينتظر أحمد زيزو جلسة الحسم مع مسئولى نادى الزمالك للاتفاق على الرتوش النهائية لتجديد التعاقد وإسدال الستار على هذا الملف بشكل نهائي،لا سيما أن هناك رغبة متبادلة بين الطرفين باستكمال المشوار معاً.

وينتهي تعاقد الزمالك مع أحمد زيزو بنهاية الموسم الجاري 2024-25 ويحق للاعب الرحيل بنهاية الموسم، فضلاً عن أن اللاعب بإمكانه التوقيع لأى نادٍ بداية من يناير المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه لأنه بذلك سيكون فى فترة السماح القانونية.

وجدد أحمد مصطفى "زيزو" رغبته بالبقاء داخل القلعة البيضاء وتجديد عقده، إيماناً منه بإكمال مسيرته مع الفريق والتى حقق فيها العديد من الألقاب والإنجازات، حيث كشف مصدر أن اللاعب ينتظر جلسة مسئولي القلعة البيضاء لتجديد تعاقده مع النادي.