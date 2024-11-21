شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعقد جلسة خاصة مع محمد عواد بعد العودة من المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد جلسة خاصة مع محمد عواد حارس الفريق بعد عودته من صفوف المنتخب الوطني،الذى تأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.

وينوي جوميز احتواء حزن عواد خاصة بعد عدم مشاركته في مباراة بوتسوانا التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، خاصة أن اللاعب يقدم مستويات جيدة مع الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب