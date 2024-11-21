شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباريات الأسبوع التاسع بدورى الكرة النسائية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية، بمباراتى مودرن سبورت ووادى دجلة على ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات ، وانبى مع الأهلى على ملعب انبى الكيلو 17 وتقام المباراتان في تمام الثانية والنصف عصرا.

يعتلي فريق النادي الأهلي قمة الدورى برصيد 21 نقطة بعدما لعب 7 مباريات حتى الأن، بينما يأتي فريق انبى في المركز الرابع عشر بنقطة واحدة، ويحتل وادى دجلة المركز الرابع برصيد 15 نقطة، فيما يأتي مودن سبورت في المركز السابع برصيد 12 نقطة.

ووضعت الأندية المصرية وعلى رأسها ناديا الأهلى والزمالك تشكيل فريق للكرة النسائية على رأس اهتماماتها، ويرجع ذلك إلى أن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" وضع شرطا جديدا على الأندية للمشاركة فى بطولتى إفريقيا سواء دورى الأبطال أو الكونفيدرالية بعد فترة وجيزة من تطبيق نظام رخص الأندية المحترفة، حيث اشترط وجود فريق نسائي للأندية، حتى يتم منحها رخصة المشاركة في البطولات الإفريقية.

واضطر مسئولو الكاف لوضع هذا الشرط تنفيذا لرغبة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب المنحة التي قدمها “فيفا” للاتحادات الوطنية، للنهوض بمستقبل كرة القدم النسائية وتطويرها، واشتراط إقامة مسابقات بين الأندية فى الكرة النسائية كما هو الحال على مستوى المنتخبات.